Власти Австралии закрыли на карантин столицу Северной территории и окрестные города

Власти региона Северная территория закрыли на карантин его административный центр Дарвин и соседние города Палмерстон и Литчфилд из-за распространения индийского варианта коронавируса. Об этом в воскресенье сообщает местное издание NT-News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, Дарвин и окрестные регионы будут закрыты на 48 часов с 13:00 по местному времени (07:30 GMT+4) "после того, как были зарегистрированы четыре новых случая заболевания COVID-19 среди работников золотого рудника Newmont в пустыне Танами".

По словам главы правительства региона Майкла Ганнера, власти территории намерены "предпринять самые решительные меры, чтобы остановить или замедлить распространение вируса". "Жители Дарвина и округа, Палмерстону и Литчфилда должны оставаться дома и покидать его только для визита к врачу, на вакцинацию или тестирование, для покупки продуктов и товаров первой необходимости, для работы или учебы, если нельзя делать это из дома и для занятий физкультурой", - сказал Ганнер. Также жителям указанных регионов, обязательно носить маску за пределами дома.

По данным регионального департамента здравоохранения, у всех зараженных на территории был выявлен индийский вариант коронавируса "Дельта". Считается, что более 700 человек близко контактировали с инфицированными и также могли получить вирус.

Вспышки COVID-19 в Австралии

Дарвин стал вторым административном центром региона Австралии, закрытым на карантин в последние несколько дней. Накануне власти штата Новый Южный Уэльс закрыли на двухнедельный карантин самый крупный город страны Сидней и окружающие мегаполис регионы из-за вспышки коронавируса.

К настоящему моменту эпидемическая ситуация в городе остается сложной и, несмотря на все усилия, властям не удается замедлить распространение вируса. Ежесуточный прирост числа зараженных уже вторые сутки составляет порядка 30 человек, с момента выявления первого инфицированного 15 июня медики зарегистрировали уже более 120 заболевших. В мегаполисе и окрестных регионах объявлен двухнедельный локдаун, его жителям предписано покидать свой дом лишь в случае крайней необходимости, носить маску и поддерживать социальную дистанцию.

С начала эпидемии в стране выявили 30 457 заразившихся коронавирусом. Выздоровели 29 324 человека, умерли 910. С 22 февраля в Австралии проводится кампания вакцинации против коронавируса. К 25 июня прививку сделали более 7 млн австралийцев (население Австралии составляет 25,6 млн человек).