На юге Японии население призывают к скорейшей эвакуации из-за мощных ливней
Предупреждение о повышенной опасности из-за мощных ливней было во вторник ночью объявлено в южной префектуре Окинава. Об этом сообщило японское национальное метеорологическое управление, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Местным жителям рекомендуется как можно скорее эвакуироваться в обозначенные эвакуационные центры. По данным спасательных служб, из многих городов и районов префектуры поступает информация о подтоплениях, вызванных мощными дождями. В некоторых районах Окинавы, как сообщают местные метеорологи, количество осадков за час превышает 30 мм, но может увеличиться и до 70 мм.
Местное население призывают к максимальной осторожности в связи с угрозой возникновения оползней и разливов рек.
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