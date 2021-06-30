Бразилия приостановит закупку вакцины Covaxin на фоне обвинений в коррупции

Другие страны 30 июня 2021 01:39 (UTC+04:00)
Бразилия приостановит закупку вакцины Covaxin на фоне обвинений в коррупции

Правительство Бразилии намерено временно отказаться от приобретения индийской вакцины от коронавируса Covaxin на фоне обвинений в коррупции при заключении контракта. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN Brazil, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В текущей ситуации приобретение этой вакцины более не представляется уместным", - приводит телеканал слова главы Минздрава страны Марселу Кейрогу.

На прошлой неделе в распоряжение газеты O Estado de S. Paulo попали секретные депеши посольства Бразилии в Индии. Согласно этим телеграммам, первоначальная стоимость препарата, выпускаемого компанией Bharat Biotech, составляла $1,34 доллара за одну дозу, а в соответствии с контрактом, подписанным Минздравом, эта сумма выросла до $15 за дозу. Как сообщило издание, сотрудники бразильского министерства, принимавшие участие во внутриведомственных процедурах по закупке Covaxin, обращали внимание на непривычно оперативное рассмотрение данного вопроса.

В связи с публикацией несколько бразильских сенаторов обратились в высшую судебную инстанцию страны с требованием начать расследование в отношении президента Жаира Болсонару. Главу государства, который, как утверждается, был в курсе опасений чиновников Минздрава насчет коррупционной составляющей закупки, подозревают в преступном бездействии при заключении контракта. Как утверждается, к заключению контракта на приобретение Covaxin по завышенным ценам через сингапурский офшор причастен депутат Рикарду Баррус, являющийся официальным представителем правительства в парламенте страны.

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