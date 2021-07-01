По меньшей мере 486 человек могли умереть из-за аномальной жары на западе Канады

По меньшей мере 486 человек могли стать жертвами аномальной жары, которая установилась в западной провинции Британская Колумбия в Канаде. Об этом в среду сообщил телеканал CBC со ссылкой на местную полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, за последние пять дней полиция зафиксировала 486 случаев внезапной смерти граждан, в частности, в таких городах, как Ванкувер, Барнаби и Суррей. Предположительно, смерть этих людей связана с аномально высокой температурой воздуха. Многие из умерших были пенсионерами.

По данным местного метеобюро, во вторник в городе Литтон был зафиксирован абсолютный температурный максимум. Воздух прогрелся до рекордных 49,5 градусов Цельсия. Предыдущий рекорд в Британской Колумбии был зафиксирован в 1941 году и составил 44,4 градусов Цельсия.