Власти Китая организовали в Пекине масштабное празднование по случаю столетия компартии

Правительство КНР организовало в четверг на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина празднование 100-летия Коммунистической партии Китая (КПК), в котором приняли участие порядка 70 тыс. человек - вдвое больше, чем первоначально ожидалось, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире, даже несмотря на полное отсутствие за последнее время в Пекине местных случаев заражения коронавирусом, многие люди, допущенные к церемонии, присутствуют в масках. Все журналисты, освещающие это важное мероприятие, заранее прошли вакцинацию. Понаблюдать за праздничными выступлениями, авиапарадом, торжественным поднятием государственного флага, сотней выстрелов из артиллерийских орудий в честь 100-й годовщины КПК прибыли ключевые фигуры высшего руководства Китая.

"От лица Центрального комитета Коммунистической партии Китая горячо поздравляю всех партийцев с 100-й годовщиной КПК", - заявил председатель КНР Си Цзиньпин, обращаясь к собравшимся жителям. Как подчеркнул китайский лидер, за последние 100 лет страна добилась огромных успехов в социально-экономическом развитии, в частности, в формировании среднезажиточного общества. "Мы воплотили в жизнь самые сокровенные мечты китайского народа", - уточнил он.