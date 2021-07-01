Австралийский экспертный совет рекомендовал вакцину AstraZeneca только для лиц старше 60

Глава Австралийской консультативной группы по иммунизации (ATAGI) Кристофер Блит заявил, что вакцина против коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca может применяться для иммунизации граждан моложе 60 лет только в крайнем случае. Об этом эксперт сообщил в четверг в интервью вещательной корпорации ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Рекомендация ATAGI заключается в том, что при [иммунизации] граждан моложе 60 лет следует отдавать предпочтение препарату компании Pfizer. Конечно, бывают случаи, когда применение вакцины AstraZeneca [среди пациентов младше 60] оправданно, но таких ситуаций крайне мало", - сказал Блит, подчеркнув, что даже рассматривать такую возможность стоит лишь в "неотложных обстоятельствах", когда нет другого выхода.

Данное разъяснение совета последовало за заявлением премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, в понедельник сообщившего, что все австралийцы, без учета возраста, могут привиться вакциной AstraZeneca после консультации с терапевтом или врачом общей практики. В среду премьер-министры штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд заявили о том, что не рекомендуют жителям своих регионов следовать совету главы правительства, и действовать вопреки советам врачей, ранее запретивших применение препарата для иммунизации людей младше 60 лет.

Общенациональная программа вакцинации против коронавируса началась в Австралии 22 февраля текущего года. Для иммунизации населения применяются два препарата, получивших одобрение государственного регулятора - вакцина британско-шведской компании AstraZeneca и американо-германского консорциума Pfizer - BioNTech.