Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в четверг на филиппинском острове Лусон. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр находился на северо-западе провинции Кагаян, население которой составляет более 1,2 млн человек. Очаг залегал на глубине 15 км.

Специалисты исключили возникновение повторных подземных толчков в этом районе. Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.