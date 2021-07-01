Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Филиппинах
Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в четверг на филиппинском острове Лусон. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр находился на северо-западе провинции Кагаян, население которой составляет более 1,2 млн человек. Очаг залегал на глубине 15 км.
Специалисты исключили возникновение повторных подземных толчков в этом районе. Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.
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