Оползень сошел в центральной части Японии, 20 человек пропали без вести
Оползень сошел в субботу в городе Атами (префектура Сидзуока), около 20 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
На место схода оползня отправлены спасатели. Местные власти также запросили помощь Сил самообороны.
В центральных и восточных регионах Японии несколько дней идут сильные дожди. В отдельных районах за минувшие двое суток выпало от 400 до 600 мм осадков.
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