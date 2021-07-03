В ОДКБ заявили, что ситуация на севере Афганистана ухудшается и вызывает озабоченность

Ситуация в северных районах Афганистана ухудшается и вызывает серьезную озабоченность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), необходимо оказать помощь Таджикистану в обеспечении безопасности южной границы. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь организации Станислав Зась, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Афганистане, на самом деле, ситуация ухудшается. Я не скажу, что катастрофически, нет, но ситуация там, конечно, вызывает серьезную озабоченность, - сказал он. - Есть четкое понимание необходимости оказания помощи Таджикистану именно в обеспечении безопасности таджикско-афганской границы".

По его словам, он посещал разные участки этой границы, обращал внимание на оснащение войск и повседневную жизнь людей. "Конечно, там требуется помощь пограничникам, чтобы обеспечить безопасность на границе", - констатировал генсек, говоря о возможной поддержке со стороны ОДКБ. "Но то, что наши страны уже в двустороннем порядке какую-то помощь Таджикистану оказывали и оказывают, - это очень хорошо и приветствуется. Сейчас у нас идет разработка межгосударственной целевой программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы", - добавил Зась.

Генсек организации указал на то, что ОДКБ фиксирует приграничные перестрелки с талибами, в результате чего бывают пострадавшие с таджикской стороны. "Я посетил одну женщину, учительницу, которая была ранена с той [афганской] стороны в ходе такой перестрелки. То есть реально страдают люди", - сказал он.

Отвечая на вопрос о присутствии талибов рядом с границей Таджикистана, Зась сообщил, что видел их "не в интернете, а живьем". "В апреле месяце был на реке Пяндж, и там прямо в оптику было видно: вот они, наши пограничники, вот река Пяндж - и дальше местный уже город Афганистана, который был тогда под контролем правительственных войск. Буквально 300 метров в сторону - уже позиции талибов, и их было видно: в черных одеждах, огневые точки везде. Сейчас, к сожалению, то место, где мы были, находится уже полностью под контролем талибов", - рассказал генсек ОДКБ.

1 июля Совет Парламентской ассамблеи ОДКБ принял заявление об обеспокоенности ситуацией в Афганистане и призвал все политические силы страны к продвижению мирного процесса. Вывод войск НАТО из Афганистана начался 29 апреля и должен завершиться осенью в соответствии с соглашением между США и движением "Талибан".