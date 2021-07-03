У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в субботу в Тасмановом море возле архипелага Фиджи. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее информации, эпицентр подземных толчков находился в 470,1 км к северо-западу от столицы Фиджи, города Сува, чье население составляет 77,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 605,6 км.
Данные о цунами и жертвах не поступали.
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