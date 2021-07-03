Шесть человек погибли при крушении самолета на юге Гаити
По меньшей мере шесть человек стали жертвами крушения легкомоторного самолета к югу от столицы Гаити, города Порт-о-Пренса. Об этом в субботу сообщает агентство AFP, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что на борту находились шесть человек, все они погибли. По предварительным данным, среди них двое граждан соседней Доминиканской Республики. Власти ведут расследование причин инцидента.
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