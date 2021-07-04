Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Чили

Сейсмологи в воскресенье зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 у чилийского побережья. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр находился в 147 км к северо-западу от города Ла-Серена (регион Кокимбо) в Чили, где проживают около 154 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 20 км.

Информация о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступала.