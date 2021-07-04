Неизвестные напали на полицейских на юго-западе Мексики

Вооруженные гражданские лица в субботу напали на сотрудников полиции в городе Игуала в штате Герреро на юго-западе Мексики. В ходе столкновения стражи порядка ликвидировали пятерых участников атаки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила на своем сайте газета Milenio.

Ни один сотрудник полиции не пострадал. На месте происшествия представители властей изъяли несколько единиц огнестрельного оружия и автомобиль. Пока неизвестно, какое из орудующих в регионе преступных сообществ может нести ответственность за случившееся.

За последние две недели в Мексике десятки людей были убиты в ходе вооруженных нападений. В городе Рейноса в штате Тамаулипас 19 июня жертвами бандитов стали 15 местных жителей. В штате Гуанахуато 21 июня неизвестные открыли огонь по собравшимся у мастерской по ремонту мотоциклов, убив семь человек. Еще по меньшей мере 18 человек погибли в столкновении наркокартелей "Новое поколение Халиско" и "Синалоа" в штате Сакатекас 25 июня.

В прошлом году в республике, согласно официальным данным, было совершено 34,5 тыс. умышленных убийств. В апреле эксперты мексиканской неправительственной организации "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции" включили 18 городов страны в список 50 самых опасных в мире по итогам 2020 года. Первое место занял город Селайя в Гуанахуато.