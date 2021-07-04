На Филиппинах потерпел крушение военный самолет с 85 людьми на борту

Самолет ВВС Филиппин разбился в воскресенье в районе архипелага Сулу на юго-западе страны. Об этом сообщил командующий ВС республики Сирилито Собеджана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, спасательная операция продолжается. "Сегодня в 11:30 в [районе архипелага] Сулу [разбился самолет], - приводит его слова телеканал CNN Philippines. - В настоящее время мы делаем все возможное, чтобы спасти пассажиров и экипаж". Он подчеркнул, что 40 человек были спасены.

Всего на борту воздушного судна находилось не менее 85 человек.