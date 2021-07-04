Число погибших при падении военного самолета на Филиппинах возросло до 45

Спасатели обнаружили тела 42 военнослужащих и трех гражданских на месте падения самолета ВВС Филиппин на острове Холо. Как в воскресенье сообщило министерство национальной обороны республики, пять военных продолжают числиться пропавшими без вести, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации телеканала CNN Philippines, 32 из 49 выживших военнослужащих переведены в больницу города Замбоанга для прохождения лечения. Поисковые работы на месте катастрофы С-130 до сих пор продолжаются.