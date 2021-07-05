На Кубе эвакуировали 180 тыс. человек из-за приближения тропического шторма "Эльза"

Власти Кубы провели эвакуацию по меньшей мере 180 тыс. человек в центральных и восточных районах острова из-за приближения тропического шторма "Эльза", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что основной удар стихии по острову придется в понедельник. На данный момент по крайней мере три человека стали жертвами тропического шторма: двое погибли в Доминиканской Республике, еще один - в Сент-Люсии. Кроме того, значительно повреждена местная инфраструктура.