Запад совершит огромную ошибку, если вновь отвернется от Афганистана - экс-глава МИ-6

Страны Запада совершат огромную ошибку, если сейчас вновь отвернутся от Афганистана, который идет к гражданской войне. Такое мнение высказал бывший глава британской службы внешней разведки МИ-6 Алекс Янгер.

По словам профессионального разведчика, ослабленные сейчас террористический группировки "Исламское государство" и "Аль-Каида" могут вновь нарастить силу и влияние в Афганистане, что станет вызовом безопасности западных государств.

"Поэтому нам предстоит очень хорошо обдумать то, как мы справимся с этой ситуацией, не имея войск на месте. Жизненно важно не повторить ошибок, которые были совершены в прошлый раз", - сказал он.