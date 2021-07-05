Запад совершит огромную ошибку, если вновь отвернется от Афганистана - экс-глава МИ-6
Страны Запада совершат огромную ошибку, если сейчас вновь отвернутся от Афганистана, который идет к гражданской войне. Такое мнение высказал бывший глава британской службы внешней разведки МИ-6 Алекс Янгер.
По словам профессионального разведчика, ослабленные сейчас террористический группировки "Исламское государство" и "Аль-Каида" могут вновь нарастить силу и влияние в Афганистане, что станет вызовом безопасности западных государств.
"Поэтому нам предстоит очень хорошо обдумать то, как мы справимся с этой ситуацией, не имея войск на месте. Жизненно важно не повторить ошибок, которые были совершены в прошлый раз", - сказал он.
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