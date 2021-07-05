Власти Марокко обновили список стран с более строгим контролем пассажиров

Марокканский межминистерский комитет по мониторингу пандемии коронавируса обновил список государств, к гражданам которых применяются более строгие правила въезда на территорию королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В группе "А", в которую включены страны, где фиксируется улучшение эпидемиологической ситуации, изменений не произошло. Но в группу "Б", где продолжается распространение пандемии или наблюдается некоторое ухудшение эпидемиологической ситуации, добавлены три страны - Египет, Россия и Тунис.

Прибывающим из стран группы "А" - как марокканцам, так и иностранцам - необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда на территорию Марокко.

Пассажиры из стран группы "Б" должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до въезда на территорию Марокко. Невакцинированные или не полностью вакцинированные лица из стран группы "Б" должны по прибытии в Марокко соблюдать 10-дневный контролируемый карантин за свой счет.

Обновленные правила вступят в силу вечером во вторник, 6 июля, уточнили в межминистерском комитете.

По данным на вечер 4 июля, в Марокко с начала пандемии общее число инфицированных превысило 534 тыс., умерли 9 319 человек, выздоровели более 519 тыс. пациентов.

Ранее правительство Марокко снова продлило действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта 2020 года для противодействия распространению коронавируса. Он будет действовать до 10 июля.