Число погибших при крушении самолета ВВС Филиппин возросло до 47

Число погибших в результате крушения военного самолета на острове Холо на Филиппинах достигло 47. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил командующий ВС республики Сирилито Собеджан.

По его данным, 49 военнослужащих пострадали. В настоящее время обнаружены все находившиеся на борту самолета пассажиры.

Ранее министерство национальной обороны республики сообщило, что спасатели нашли тела 42 военнослужащих и трех гражданских на месте падения борта.

Самолет ВВС Филиппин С-130 разбился в воскресенье в районе архипелага Сулу на юго-западе страны. Воздушное судно перевозило 96 военных, во время приземления в аэропорту самолет пропустил взлетно-посадочную полосу и разбился.