В Японии ведутся поиски 113 жителей района, где сошел оползень

Японские спасатели продолжают поисково-спасательные работы в городе Атами (префектура Сидзуока), где 3 июля произошел сход оползня, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило японское общественное телевидение, к утру понедельника не удается выйти на связь с по крайней мере 113 жителями района, где произошло стихийное бедствие.

Отмечается, что к настоящему времени известно о двух погибших и двух пострадавших, 23 человека удалось спасти из-под завалов. В результате схода оползня пострадали по крайней мере 130 домов и построек.

Оползень сошел в Атами, население которого составляет 37 тыс. человек, в субботу утром. Его протяженность составила порядка 2 км. Операция по поиску пропавших без вести продолжается вторые сутки.