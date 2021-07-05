В Японии ведутся поиски 113 жителей района, где сошел оползень
Японские спасатели продолжают поисково-спасательные работы в городе Атами (префектура Сидзуока), где 3 июля произошел сход оползня, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как сообщило японское общественное телевидение, к утру понедельника не удается выйти на связь с по крайней мере 113 жителями района, где произошло стихийное бедствие.
Отмечается, что к настоящему времени известно о двух погибших и двух пострадавших, 23 человека удалось спасти из-под завалов. В результате схода оползня пострадали по крайней мере 130 домов и построек.
Оползень сошел в Атами, население которого составляет 37 тыс. человек, в субботу утром. Его протяженность составила порядка 2 км. Операция по поиску пропавших без вести продолжается вторые сутки.
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