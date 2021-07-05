Число лесных пожаров на западе Канады возросло до 180

Число лесных пожаров в западной канадской провинции Британская Колумбия, вызванных аномальной жарой, за последние сутки выросло со 136 до 180, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В тушении огня задействованы более 3 тыс. человек, авиация и спецтехника. В регион прибудут 350 солдат и офицеров Вооруженных сил Канады. Площадь возгорания превышает 79 тыс. га. Жители более 1,3 тыс. домов получили приказ на эвакуацию, более тысячи человек могут получить такой приказ в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что лесные пожары практически полностью уничтожили небольшой населенный пункт Луттон, где на прошлой неделе был зафиксирован абсолютный температурный рекорд в истории Канады - 49,6 градуса Цельсия. Его успели покинуть около тысячи жителей. По данным полиции, как минимум два человека погибли в огне.