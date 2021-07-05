В Гонконге может появиться закон о противодействии "фейковым" новостям

Власти Гонконга исходят из необходимости разработать закон о противодействии "фейковым" новостям, которые начали распространяться со времен массовых протестов 2019 года и негативно влиять на общественное мнение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам источника, со времен антиправительственных волнений второй половины 2019 года циркулирующие в интернете и в ряде СМИ "фейковые" новости наносили значительный вред обществу, поскольку содержали в себе призывы к насилию и разжиганию ненависти к полиции, чья деятельность всячески дискредитировалась.

В качестве примера источник назвал инцидент, произошедший на станции метро "Принц Эдвард" 31 августа 2019 года, когда сотрудники полиции, преследуя группу протестующих, якобы начали подвергать избиениям всех без разбору, включая случайных пассажиров. В сети и в оппозиционных СМИ активно распространялись слухи о том, что некоторые из пострадавших будто бы были забиты до смерти. Полиция это категорически отрицает, однако люди долгое время продолжали нести траурные венки к станции.

В воскресенье в Гонконге были задержаны двое активистов за подстрекательства в интернете, призывавшие к убийству сотрудников правоохранительных органов и поджогам полицейских участков. Подобные обращения стали появляться после инцидента с нападением с ножом на сотрудника органов правопорядка, произошедшего вечером 1 июля, в день празднования 24-й годовщины перехода анклава под китайский суверенитет. Нападавший, действовавший в одиночку, затем совершил самоубийство. Инцидент вызвал большой общественный резонанс и обсуждения в соцсетях с разными оценками случившегося.