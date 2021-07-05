В Таиланде произошел взрыв на химзаводе

Другие страны 5 июля 2021 10:00 (UTC+04:00)
В Таиланде произошел взрыв на химзаводе

Мощный взрыв и последовавший за ним пожар уничтожили завод по производству пенопласта в соседней со столицей Таиланда провинции Самутпракан. Как в понедельник сообщило Таиландское информационное агентство, в результате происшествия пострадали 30 человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На территории завода было порядка шести складов, в которых хранилось 50 тонн химикатов. Взрыв прогремел около 02:50 по местному времени. За взрывом последовал пожар, охвативший всю фабрику и нанесший ущерб различным строениям в радиусе нескольких километров. Согласно уточненным данным, в разной степени повреждены порядка 300 домов, а также несколько транспортных средств.

Более 30 пожарных машин были направлены на место происшествия. Ближе к рассвету возгорание было взято под контроль, однако клубы черного дыма до сих видны в районе аэропорта Суваннапхум (Суварнабхуми). Между тем людям, проживающим и работающим в радиусе 5 км от места происшествия, власти предписали эвакуироваться из-за вероятности повторных взрывов. В районе образовались серьезные автомобильные заторы.

Причина взрыва неизвестна.

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