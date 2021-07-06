В Колумбии в ходе бомбардировки убиты пять повстанцев

Колумбийские военные ликвидировали пять членов бывшей повстанческой организации "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) в ходе бомбардировок в департаменте Какета на юге страны. Об этом сообщило в понедельник агентство EFE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Военные подразделения с места сообщают, что к настоящему моменту известно о смерти пяти предполагаемых членов этой структуры в ходе проведенных операций", - приводит агентство выдержку из заявления военных.

По данным EFE, речь идет о членах группировки, которую возглавляет один из лидеров РВСК Иван Маркес. В августе 2019 года на видеохостинге YouTube появилась запись его выступления, в ходе которого он объявил о намерении части бывших повстанцев вернуться к вооруженной борьбе.

Вооруженный конфликт между властями Колумбии и РВСК начался в 1960-х годах. За это время его жертвами стали более 200 тыс. человек, несколько миллионов превратились в беженцев. 24 ноября 2016 года в Гаване представители правительства Колумбии и РВСК подписали соглашение о прекращении конфликта. После разоружения боевиков под контролем международной мониторинговой миссии под эгидой ООН на базе повстанческой организации была создана политическая партия.