Китай запустит на орбиту новый спутник-ретранслятор

Китай во вторник запустит на орбиту очередной ретрансляционный спутник "Тяньлянь 1-05" для улучшения контроля за полетами космических кораблей, сообщает специализированный американский сайт Next Spaceflight, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Запуск аппарата "Тяньлянь 1-05" будет осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3С" с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань на юго-западе Китае, в 23:55 по пекинскому времени (в 19:55).

Спутник предназначен для сокращения времени передачи на Землю данных, в течение которого они поступают с китайских пилотируемых кораблей "Шэньчжоу", а также создаваемой в настоящее время на орбите космической станции "Тяньгун" и других космических аппаратов.

Спутник "Тяньлянь" также позволит улучшить контроль и измерение параметров при запусках китайских космических кораблей. Он войдет в состав китайской системы глобальной сети ретрансляции данных, которая уже располагает четырьмя ранее запущенными аналогичными аппаратами.