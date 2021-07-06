После стрельбы на футбольном матче в Мексике погибли четыре человека

Неизвестные устроили стрельбу во время матча местных команд в мексиканском городе Куэрнавака (штат Морелос), передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

В результате происшествия четверо болельщиков погибли, еще трое были ранены.

Группировка прибыла на внедорожнике и на трех мотоциклах. После чего нападавшие открыли огонь по зрителям и скрылись. Их розыск по горячим следам оказался безрезультативным, сообщает El Universal.

По версии местных правоохранительные органов, по болельщикам стреляла одна из банд, борющаяся за сферы влияния в распространении наркотиков в Куэрнаваке. Главарь группировки, противостоящей этой банде, находился в момент проведения матча на стадионе.

Также отмечается, что район, где располагается футбольный стадион, часто становился местом преступлений, связанных с организованной преступностью.