Филиппинские военные обнаружили бортовой самописец потерпевшего крушение С-130

Военные обнаружили бортовой самописец самолета C-130, разбившегося на острове Холо. Об этом во вторник медиагруппе ABS-CBN сообщил командующий ВС республики Сирилито Собеджана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, черный ящик был обнаружен еще в понедельник. "Прямо сейчас он находится у следователей, они выясняют, какой был последний разговор между пилотом и экипажем", - пояснил он. Собеджана добавил, что поручил ВВС проверить летную годность военных самолетов.

Он также заявил об открытости ВС для расследования происшествия законодательным органом. "Это прерогатива Конгресса и всех, кто хотел расследовать инцидент", - сказал военный.

Между тем семь из 49 погибших военных были опознаны. Личности остальных будут идентифицированы с помощью анализа ДНК.