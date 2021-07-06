Южная Корея провела испытание БРПЛ с подводной платформы

Южная Корея впервые испытала с подводной платформы баллистическую ракету для подводных лодок (БРПЛ) местного производства. Испытание проведено в рамках программы подготовки ВМС Республики Корея к запуску первой БРПЛ с подводной лодки Dosan An Chang-ho (KSS-III). Об этом сообщил местный новостной канал YTN, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

О проведенном испытании было предоставлено немного подробностей, но агентство Yonhap со ссылкой на неназванных аналитиков заявило, что, по всей видимости, это было подводное бросковое испытание БРПЛ по отработке выхода ракеты из пусковой шахты. Предполагается, что испытанное оружие создано на основе южнокорейской баллистической ракеты Hyeonmu-2B или Hyunmoo-2B с дальностью 500 км.