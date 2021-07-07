На стадионы во время Олимпиады в Токио будут допускать не более 5 тыс. зрителей

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио планируют установить лимит на допустимое число зрителей на стадионах в 5 тыс. человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на официальные источники.

По данным агентства, организаторы Олимпийских игр могут согласовать данное решение в четверг.

2 июля Kyodo информировало о намерении организаторов провести 8 июля пятистороннюю онлайн-встречу для обсуждения вопросов, связанных с допустимым числом зрителей на стадионах в ходе соревнований на фоне непростой ситуации с распространением нового коронавируса в столичном регионе. В ней примут участие, в частности, представители японского правительства, токийской администрации, Международного олимпийского комитета (МОК) и оргкомитета токийского Олимпиады.

21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит в 10 тыс. человек, в то же время заполняемость спортивных объектов во время соревнований не должна превышать 50%. Однако, как отмечает агентство, в свете сложной ситуации с коронавирусом в стране правительству Японии и организаторам будет трудно провести игры с таким количеством болельщиков.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Иностранные зрители присутствовать на соревнованиях не будут.