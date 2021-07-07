Власти Японии рекомендовали эвакуировать из-за ливней около 140 тыс. человек
Власти префектуры Симанэ, расположенной на западе Японии, направили предписание об эвакуации примерно 140 тыс. местных жителей из-за угрозы схождения оползней в связи с обрушившимися на регион проливными дождями. Об этом сообщил в среду телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что сегодня в городе Идзумо на севере Симанэ в течение часа выпало около 75 мм осадков.
4 июня в результате схода оползня в городе Атами в центральной части Японии погибли пять человек, пропавшими без вести числятся еще 29. Протяженность оползня составила порядка 2 км, ущерб был нанесен более чем 130 домам и постройкам.
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