США призвают соседей Афганистана активно участвовать в урегулировании

США будут тесно работать с соседями Афганистана, чтобы те играли конструктивную роль в урегулировании.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Всем соседям Афганистана следует играть конструктивную роль в содействии [афганским сторонам] по достижению справедливого, устойчивого политического решения, равно как и всеобъемлющего прекращения огня", - сказал он.