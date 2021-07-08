Предполагаемых убийц президента Гаити задержали

Национальная полиция Гаити задержала предполагаемый убийц президента страны Жовенеля Моиза. Об этом сообщил госсекретарь республики Франц Экзантюс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. И. о. премьер-министра страны Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити". Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.