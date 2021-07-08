Япония с 12 июля введет режим ЧС в связи с коронавирусом в Токио

Правительство Японии вводит в Токио с 12 июля по 22 августа режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавирусной инфекции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил журналистам министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, который координирует деятельность центрального штаба по борьбе с распространением инфекции.

"В Токио сохраняется тенденция увеличения числа заражений, помимо этого распространяется штамм "дельта". Между тем наступает летний сезон, когда возрастает активность населения. Для сдерживания инфекции и защиты системы здравоохранения мы вводим режим ЧС с 12 июля по 22 августа", - сказал он. Таким образом режим ЧС будет действовать в Токио во время проведения летних Олимпийских игр, которые пройдут в японской столице с 23 июля по 8 августа.

Нисимура также объявил, что на аналогичный период кабмин продлевает режим ЧС в южной префектуре Окинава.

Ранее организаторы летних Олимпийских игр в Токио заявляли, что в случае введения режима ЧС на соревнования могут не допустить местных зрителей. Ожидается, что в ближайшее время они обсудят этот вопрос на совместном заседании.