Власти Чили планируют закупить "Спутник V"
Правительство Чили планирует закупить российский препарат "Спутник V", чтобы гарантировать возможность иммунизации жителей третьей дозой вакцины от коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг президент страны Себастьян Пиньера.
"Мы хотим сообщить гражданам, что благодаря переговорам и уже достигнутым соглашениям с Pfizer, Sinovac, Moderna и "Спутник" у нас уже гарантированно будет необходимое количество вакцин для возможной вакцинации третьей дозой", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter. Ранее Министерство здравоохранения Чили сообщало, что изучает возможность вакцинации населения дополнительной дозой вакцины от коронавируса после завершения предлагаемых производителями схем.
Пиньера не привел никаких подробностей о переговорах с Центром имени Н. Ф. Гамалеи. Ранее власти Чили заявляли, что рассматривают возможность использования "Спутника V" в стране.
По словам Пиньеры, в Чили двумя компонентами используемых в стране вакцины были привиты уже 11 млн человек. Всего в Чили живут 18,95 млн человек. "Более 73% взрослых в Чили уже завершили вакцинацию. В мире мало стран, которые достигли таких же показателей, что и Чили", - добавил президент, отметив, что в стране также уже начали прививать подростков в возрасте от 12 до 17 лет.
Для иммунизации населения в Чили используют препараты американской компании Pfizer , китайской Sinovac Biotech и британско-шведской AstraZeneca. К настоящему времени в стране выявлено более 1,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 33,5 тыс. человек.