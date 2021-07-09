Минимум 26 граждан Колумбии входили в состав убившей президента Гаити вооруженной группы

По меньшей мере 26 граждан Колумбии входили в состав вооруженной группы, убившей президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы идентифицировали 28 убийц: 26 из них - колумбийцы, двое - гаитяне. Из 26 колумбийцев мы уже обнаружили 15", - заявил он.

Власти Гаити разыскивают еще восьмерых членов группы, убившей президента страны, отметил глава полиции.