Правящая в Гаити партия предложила назначить временным президентом спикера Сената
Гаитянская партия Тет Кале, обладающая крупнейшей фракцией в Палате депутатов (нижняя палата парламента) Гаити, предлагает назначить на пост временного президента республики спикера Сената (верхняя палата) Жозефа Ламбера до избрания нового главы государства.
Об этом в пятницу сообщает новостной портал Haiti 24, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Партия также считает, что стать премьер-министром и сформировать правительство должен Ариэль Анри. Президент Жовенель Моиз за два дня до того, как был убит, назначил Анри главой кабмина, однако последний не успел вступить в должность.
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