Правящая в Гаити партия предложила назначить временным президентом спикера Сената

Гаитянская партия Тет Кале, обладающая крупнейшей фракцией в Палате депутатов (нижняя палата парламента) Гаити, предлагает назначить на пост временного президента республики спикера Сената (верхняя палата) Жозефа Ламбера до избрания нового главы государства.

Об этом в пятницу сообщает новостной портал Haiti 24, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Партия также считает, что стать премьер-министром и сформировать правительство должен Ариэль Анри. Президент Жовенель Моиз за два дня до того, как был убит, назначил Анри главой кабмина, однако последний не успел вступить в должность.