Сенат Гаити объявил Жозефа Ламбера временным президентом

Сенат (верхняя палата парламента) Гаити провозгласил в пятницу своего спикера Жозефа Ламбера временным президентом республики. Об этом сообщает новостной портал juno7, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Новый временный президент его превосходительство Жозеф Ламбер принесет присягу <...> в присутствии представителей власти, лидеров гражданского общества", - говорится в резолюции Сената, текст которой приводит портал. Отмечается, что принятие решения поддержали восемь сенаторов из десяти.

"Избранный народом в качестве сенатора Жозеф Ламбер выбран своими коллегами для выполнения функций временного президента Республики Гаити вплоть до вступления в должность <...> избранного президента 7 февраля 2022 года", - говорится в резолюции.