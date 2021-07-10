Сенат Гаити объявил Жозефа Ламбера временным президентом
Сенат (верхняя палата парламента) Гаити провозгласил в пятницу своего спикера Жозефа Ламбера временным президентом республики. Об этом сообщает новостной портал juno7, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Новый временный президент его превосходительство Жозеф Ламбер принесет присягу <...> в присутствии представителей власти, лидеров гражданского общества", - говорится в резолюции Сената, текст которой приводит портал. Отмечается, что принятие решения поддержали восемь сенаторов из десяти.
"Избранный народом в качестве сенатора Жозеф Ламбер выбран своими коллегами для выполнения функций временного президента Республики Гаити вплоть до вступления в должность <...> избранного президента 7 февраля 2022 года", - говорится в резолюции.
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