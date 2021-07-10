Два человека погибли при взрыве в Кабуле

По меньшей мере два мирных жителя погибли, еще четверо получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в субботу утром в одном из районов Кабула. Об этом со ссылкой на полицию сообщил телеканал TOLO News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, инцидент произошел в офисе агентства недвижимости. Информации о состоянии пострадавших нет.