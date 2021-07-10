Шторм "Эльза" оставил без света более 50 тыс. потребителей на востоке Канады
Свыше 50 тыс. потребителей лишились электроснабжения из-за проливных дождей и сильного ветра, обрушившихся на провинции Атлантической Канады в результате прохождения тропического шторма "Эльза". Об этом в субботу сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Основной удар непогоды приняли провинции Новая Шотландия и Нью-Брансуик. Скорость ветра в этих регионах местами достигала 28 м/с, в результате чего были повреждены многочисленные линии электропередачи.
Ранее сообщалось, что в штате Флорида в результате разгула стихии погиб мужчина, на его автомобиль упало дерево. В штате Джорджия из-за последствий шторма пострадали около 10 человек.
Лента новостей
В этом году в Азербайджане ожидаются невысокие результаты на вступительных экзаменах в вузы - эксперт
Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Гедабейского района
В будущее на 10 лет вперед: прагматическое мышление Президента Ильхама Алиева направлено на стратегическое развитие Азербайджана
IFC и ВБ готовы сотрудничать с Азербайджаном в реализации первых морских ветроэнергетических проектов (Эксклюзив)
Турция приветствует резолюцию СБ ООН о продлении доставки гуманитарной помощи в Сирию через КПП “Джилвегезю"