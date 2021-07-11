Власти Венесуэлы сообщили о задержании трех боевиков из Колумбии
Правоохранительные органы Венесуэлы задержали трех боевиков из Колумбии и "нейтрализовали" 22 преступника в ходе спецоперации в Каракасе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес и министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Кармен Мелендес.
"В настоящее время дают показания три колумбийских боевика, которые были задержаны в ходе операции", - сказала Родригес на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Venezolana de Televisión.
По словам исполнительного вице-президента, правоохранительные органы конфисковали оружие, которое было ввезено в страну "из Колумбии и США".
Мелендес также сообщила, что в столкновениях погибли четверо полицейских.
Лента новостей
В предстоящей международной конференции в Ташкенте российскую делегацию возглавит министр иностранных дел
В этом году в Азербайджане ожидаются невысокие результаты на вступительных экзаменах в вузы - эксперт
Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Гедабейского района