Власти Венесуэлы сообщили о задержании трех боевиков из Колумбии

Правоохранительные органы Венесуэлы задержали трех боевиков из Колумбии и "нейтрализовали" 22 преступника в ходе спецоперации в Каракасе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес и министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Кармен Мелендес.

"В настоящее время дают показания три колумбийских боевика, которые были задержаны в ходе операции", - сказала Родригес на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

По словам исполнительного вице-президента, правоохранительные органы конфисковали оружие, которое было ввезено в страну "из Колумбии и США".

Мелендес также сообщила, что в столкновениях погибли четверо полицейских.