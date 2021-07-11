Полиция ЮАР задержала 67 участников беспорядков

Полиция Южно-Африканской Республики (ЮАР) объявила в воскресенье, что задержала в течение последних двух суток 67 человек, принимавших участие в беспорядках и грабежах магазинов, которые сопровождали акции протеста против тюремного заключения бывшего президента страны Джейкоба Зумы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Все полицейские службы в провинциях Квазулу-Наталь и Гаутенг находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы не допускать актов насилия и противоправного поведения", - говорится в опубликованном на официальном портале полиции ЮАР сообщении.

С пятницы сторонники заключенного 8 июля в тюрьму бывшего главы государства начали перекрывать в провинции Квазулу-Наталь основные дороги. Они объявили о начале кампании "Свободу Зуме", чтобы добиться его скорейшего освобождения, и призвали население провинции присоединяться к их акциям протеста. В ночь на субботу на дорогах региона были сожжены 25 грузовиков, в ряде мест мародеры разграбили магазины.

В воскресенье беспорядки перекинулись на столичную провинцию Гаутенг. В пригороде Йоханнесбурга Александре утром 11 июля были сожжены и разграблены несколько магазинов, отмечает местный телеканал INCA. Группа из 800 человек напала на полицейских, один страж порядка получил огнестрельное ранение, еще двое госпитализированы с травмами. Полиция и службы безопасности проводят аресты подозреваемых.

В ходе беспорядков в Александре также пострадал 40-летний мужчина, в воскресенье он умер в больнице. Ведется расследование обстоятельств его смерти.

Эпицентром противостояния продолжает оставаться провинция Квазулу-Наталь. Полиция смогла в воскресенье восстановить движение транспорта по крупнейшей автомагистрали в этой части ЮАР, которая в течение двух дней была заблокирована протестующими. При этом сотрудники служб охраны порядка разогнали толпу, численность которой достигала 300 человек, отмечается в заявлении полиции.