В Болгарии при пожаре в доме престарелых погибли два человека

Два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате пожара в городе Варна в одном из помещений дома престарелых. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает Болгарское национальное радио.

По уточненным данным, в больнице умер пожилой мужчина, доставленный с места пожара с отравлением продуктами горения, состояние остальных пятерых пострадавших остается стабильным. Пожарные с места происшествия эвакуировали 70 человек.

Пожар потушен, ведется расследование происшествия.