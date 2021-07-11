В Болгарии при пожаре в доме престарелых погибли два человека
Два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате пожара в городе Варна в одном из помещений дома престарелых. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает Болгарское национальное радио.
По уточненным данным, в больнице умер пожилой мужчина, доставленный с места пожара с отравлением продуктами горения, состояние остальных пятерых пострадавших остается стабильным. Пожарные с места происшествия эвакуировали 70 человек.
Пожар потушен, ведется расследование происшествия.
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