Явка на выборах в Молдове к закрытию участков составила 48%

Явка на прошедших в воскресенье досрочных выборах в парламент Молдовы на момент закрытия участков в 21:00 по местному времени составила 48,1% (1,4 млн). Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Это немногим меньше, чем итоговая явка на парламентских выборах 2019 года, когда проголосовали 49,22%. На президентских выборах 2020 года в первом туре к урнам пришли 42,7%, а во втором - 52,7%.

Партиям для прохождения в высший законодательный орган необходимо преодолеть барьер в 5%, избирательным блокам - в 7%, независимым кандидатам - в 2%.