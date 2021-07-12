Полиция Гаити задержала возможного координатора операции по убийству президента

Правоохранительные органы Гаити задержали предполагаемого координатора операции по убийству президента республики Жовенеля Моиза. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Первым, кому звонили бандиты, был Эмманюэль Санон, - сказал он. - Кристиан Эмманюэль Санон, который сейчас находится под стражей, поддерживал контакты со специализирующимися на безопасности венесуэльскими компаниями, базирующимися в США". Начальник полиции отметил, что задержанный является гражданином Гаити, и назвал его одним из "разработчиков плана убийства".

Президент получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных лиц на его резиденцию 7 июля. Во время атаки первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и госпитализирована.