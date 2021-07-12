Около 75 тысяч человек на западе Японии получили рекомендации об эвакуации из-за ливней

Власти префектуры Симанэ, расположенной на западе Японии, направили предписание об эвакуации примерно 75 тыс. местных жителей из-за угрозы схождения оползней в связи с обрушившимися на регион проливными дождями. Об этом сообщил в понедельник телеканал NHK, пердеает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в ряде районов Симанэ в течение часа выпало около 100 мм осадков.

7 июля власти Симанэ также направили рекомендацию об эвакуации из-за ливней примерно 140 тыс. местных жителей.