Oдин из причастных к убийству лидера Гаити был связан с силовыми структурами США
Гражданин США гаитянского происхождения, арестованный по подозрению в участии в покушении на президента Гаити Жовенеля Моиза, был ранее связан с одной из американских силовых структур. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил источник в правительстве США.
Он не уточнил имени задержанного и не сказал, о какого рода связи может идти речь.
Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию 7 июля. После этого Совет министров ввел в республике военное положение на 15 дней. По подозрению в участии в атаке были задержаны 18 граждан Колумбии и двое граждан США гаитянского происхождения. Глава полиции Леон Шарль 11 июля сообщил о взятии под стражу предполагаемого координатора покушения.
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