Названа причина экономического краха ЮАР

Массовые беспорядки в ЮАР, вызванные заключением под стражу бывшего президента Джейкоба Зумы, приведут к экономическому краху страны и станут самым серьезным испытанием для действующего главы государства Сирилы Рафамосы. Такие причины экономического кризиса республики назвали в материале Bloomberg, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Волнения и массовые грабежи подрывают доверие ЮАР в лице инвесторов, нарушают цепочки торговых поставок и приводят к закрытию магазинов, отмечает агентство.

«Грабители и оппортунисты оправдывают себя тем, что беспокоятся за Зуму. Анархия забивает еще один гвоздь в гроб нашей больной экономики», — заявил исполнительный директор консалтинговой компании Business Leadership South Africa Бусисиве Мавусо. С ним согласна исследователь проблемы насилия юридического факультета Университета Квазулу-Натал Мэри де Хаас. «Это прямая атака на авторитет государства. Африканский национальный конгресс подстрекает людей к грабежу», — сказала она.

В конце июня бывшего президента ЮАР Джейкоба Зуму приговорили к 15 месяцам лишения свободы после отказа дать показания по делу о коррупции во время его президентства с 2009 по 2018 год. В результате приговора в стране произошли уличные беспорядки, сопровождавшиеся мародерством и гибелью людей. Жертвами волнений стали 32 человека. Действующий президент Сирил Рафамоса направил армию и полицию в наиболее неспокойные провинции Квазулу-Натал и Гаутенг.