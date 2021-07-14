В результате беспорядков на Кубе погиб один человек

По меньшей мере один человек умер в результате прошедших на Кубе беспорядков. Об этом во вторник сообщает Кубинское агентство новостей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что 36-летний гражданин Кубы с судимостью получил смертельные ранения в ходе нападения на полицию в Гаване в районе Арройо-Наранхо в понедельник. Как отмечает агентство, министерство внутренних дел выразило свои соболезнования в связи с его гибелью.

По данным агентства, во время протестов демонстранты были перехвачены сотрудниками министерства внутренних дел. Протестующие громили дома, поджигали контейнеры, нападали на полицейских и мирных жителей с ножами и камнями. В результате их действий оказались повреждены линии электропередач.

В ходе столкновений некоторые участники акции были задержаны. Несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, получили ранения.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.