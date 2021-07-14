У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 было зарегистрировано у берегов острова Тайвань в среду. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр располагался на расстоянии 9,3 км к юго-востоку от города Хуалянь, в котором проживают около 350 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Сообщения об угрозе цунами не поступали.