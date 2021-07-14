Премьер Канады не поедет на Олимпийские игры в Токио

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил отказаться от поездки в Японию для посещения летних Олимпийских игр в Токио. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, отказ от поездки Трюдо связан с решением организаторов Игр провести соревнования в Токио и ряде других японских префектур без зрителей.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.